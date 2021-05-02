阿古路周六曼城作客水晶宮的英超聯賽為球隊先開紀錄，協助球隊最後以2:0取勝，這記入球亦是阿古路效力曼城以來所入的第182個英超入球，只差一球便可追平由朗尼保持、在英超為單一球會的入球紀錄。

朗尼效力曼聯時期在英超上陣393場射入了183球，是代表單一球會的英超入球紀錄，現年32歲的阿根廷射手阿古路，為曼城在英超上陣272場便射入了182球，與朗尼的紀錄只差一球。阿古路將於今季結束後約滿離隊，而他尚有四場比賽的機會去挑戰朗尼的紀錄，包括主場對車路士和愛華頓，以及客場對紐卡素和白禮頓。

為單一球會英超入球最多球員前五位

183球 朗尼 曼聯

182球 阿古路 曼城

175球 亨利 阿仙奴

164球 哈利卡尼 熱刺

148球 舒利亞 布力般流浪

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