三屆世界冠軍沙比在世界桌球錦標賽4強以17:15力挫冰咸，向第四度封王再邁進，將與反勝基蘭威爾遜17:12的2005年冠軍梅菲在決賽交鋒。

37歲的沙比是2014、2016及2017年三屆世界冠軍，他在對2015年冠軍冰咸的4強賽中，經三節比賽後落後11:13，但他在第四節一開始便連贏兩局，包括在第26打出一cue125度而追成平手。冰咸以一cue100度贏回一局再以14:13領先後，沙比則連取三局，其中第30局更打出一cue132度，局數領先16:14。

沙比在第31局以44:85不敵冰咸，但第32局他以81:59勝出，經過總共近3小時40分鐘的惡鬥後以17:15勝出，第五度打入桌球世錦賽決賽。

梅菲在另一場4強賽完成首兩節後以局數6:10落後於上屆亞軍基蘭威爾遜，第三節一開始再輸一局而一度落後6:11，但梅菲其後連取三局，而在基蘭威爾遜以一cue86度勝出第21局而領前12:9後，越戰越勇的梅菲便連贏八局，包括第22和27局分別打出一cue120和117度，以局數17:12反勝威爾遜過關。

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