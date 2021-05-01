周日雙紅會對利物浦爭奪來屆歐聯席位相當關鍵，對曼聯隊長哈利馬古尼亦別具意義，因為只要他能在今仗踢足全場，便可達到在英超連續全勤上陣72場（每場踢足90分鐘）的里程碑，打破由他與名宿巴里斯達共同保持的球會紀錄。

連同上周作客賽和列斯聯0:0，於2019年夏天以8,000萬鎊（約8.6億港元）身價由李斯特城入「魔」的哈利馬古尼，已連續在71場英超聯賽踢足90分鐘，成功追平巴里斯達在1993年11月至95年5月創下的英超年代球會紀錄。其實當年巴里斯達本有機會將紀續延續下去，可惜紅魔作客出戰阿士東維拉時，以0:3大幅落後，領隊費格遜於是在59分鐘以奧卡尼入替巴里斯達，才令他的全勤走勢斷纜。曼聯在該將最終仍以1:3落敗，而為他們破蛋的，正是當年只有20歲的碧咸。

對紅軍輸多贏少

對於周日的雙紅會，哈利馬古尼表明有決心擊敗宿敵，全取三分。然而，這位28歲中堅在職業生涯9次在英超跟利物浦對壘，其實只得1勝3和5負，包括在上季於主場遭紅軍逼和1:1，以及作客淨吞兩蛋。

「每次跟利物浦交鋒都是一場大戰，我們渴望勝出，亦相信自己可以贏，但最重要的是球隊的表現要比上季優勝。」這位曼聯隊長說。「我們上季在英超排第三，但要到最後一日才落實取得歐聯席位，我們要在這方面作出改善。」

文：童健