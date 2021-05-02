當錫（Luka Doncic）周六取得31分及12個籃板球，並交出個人職業生涯新高的20次助攻，造出出道以來第35次「三雙」，協助小馬在主場125:124力挫近況大勇的巫師，並壓倒湖人升上西岸第五位。

雖然普辛基斯（Kristaps Porzingis）因為膝傷倦勤，但小馬今仗開局不錯，上半場一度領先巫師18分，打完兩節後仍以70:65帶頭。不過，韋斯卜克（Russell Westbrook）在下半場一開賽就率領巫師大舉反擊，戰至第三節完結時，客軍已反超前97:89。當錫與添夏達威Jr.（Tim Hardaway Jr.）在第四節初段連番得分，令小馬逐漸收復失地。戰至完場前9.3秒，芬尼史密夫（Dorian Finney-Smith）接應當錫的助攻，在三分區外投命中，為小馬反超前125:124。巫師的比爾（Bradley Beal）在完場前2.6秒的三分球投射落空，當錫成功搶得籃板球，協助小馬保住勝局。

除了當錫光芒四射外，芬尼史密夫今仗亦有22分，卡巴（Maximilian Kleber）則有17分進賬。巫師方面，韋斯卜克攻入平個人今季最高的42分，並有10個籃板球及9次助攻，比爾得到29分，八村塁也有18分貢獻。

連贏3仗之後，小馬目前與湖人同得36勝27負，但憑着較佳對賽成績，壓倒對方升上西岸第五位。

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