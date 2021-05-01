周六意甲，國際米蘭作客鬥克羅托內，上半場球隊先後有盧卡古和拿達路馬天尼斯的攻門中柱不入，但下半場憑基斯甸艾歷臣和阿舒拉夫各入一球，以2:0擊敗對手，只需贏多1場就能提早封王，假如周日第二位的阿特蘭大作客薩斯索羅未能早取3分，國際同樣能提早封王。

面對排包尾的克羅托內，國際派出盧卡古和拿達路馬天尼斯合作攻堅，上半場球隊運氣似乎不太好，開賽僅3分鐘，波索域交出直線，史提芬奴辛斯禁區內單刀射門被救出。23分鐘，國際左路角球機會，盧卡古力壓對手飛頂中柱不入；42分鐘，馬天尼斯控球後禁區頂射近柱，可惜皮球再次中柱彈出，半場兩隊打成0:0。

下半場國際繼續主攻，但辛斯和阿舒拉夫的射門都未能為球隊打破僵局，終在69分鐘，盧卡古傳後，基斯甸艾歷臣的撞射省中人後改變方向破網，國際領先1:0。戰至83分鐘，國際快攻機會，盧卡古交給左路的比列錫，比列錫再回傳給這位比利時前鋒撞射破網，但經VAR查證後發覺越位再先，入球無效，補時階段，克羅托內空群而出，阿舒拉夫在反擊中單刀破網為球隊射成2:0奠勝，最終國際2球小勝對手全取3分，只需贏多1場就能贏下意甲聯賽冠軍，不過，今仗輸波的克羅托內就提早4輪降班，來季要降回意乙。

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