溜馬周六以152:95大勝雷霆，除了打破本身的單場得分紀錄外，亦令對手吞下NBA史上最大分差的主場敗仗。

雷霆今仗一度落後67分，最終以57分慘敗，打破了18年塞爾特人大勝公牛，以及1986年超音速擊敗火箭時造出的56分主場落敗紀錄。

「這真的令人尷尬，我實在是責無旁貸。」雷霆主教練丹約（Mark Daigneault）說。「能夠繼續打籃球，我們仍然感到高興，逆境可以考驗球隊的團結，考驗一切事情。它壓迫你，讓你呈現本性。」

溜馬今仗表現甚佳，因背傷錯過了對上六仗的D沙邦尼斯（Domantas Sabonis），在上半場已錄得「三雙」數據，全場更有26分、19個籃板球及14次助攻。D麥達莫（Doug McDermott）攻入31分，拿維治（Caris LeVert）也有25分貢獻。溜馬全場的投射命中率高達65.5%（87投57中），三分球命中率也有63.6%（33投21中），反觀雷霆雖然有多達111次起手機會，但只入了38球，命中率只得34.2%，成為大敗關鍵。

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