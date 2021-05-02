國際米蘭成功在干地旗下復興，重現10多年前摩連奴執掌時代奪標的那份喜悅。不過，若不是最大勁敵祖雲達斯今季嚴重走樣，藍黑軍團或未能如此輕鬆地威盡意甲。

祖雲達斯雄霸意甲長達9年，但今季終於從最高處摔下來，甚至可否保住前四也是未知之數。祖記走下神檯與球隊累積多年的陣容老化問題有關，而今季又讓毫無領軍經驗的帥壇初哥派路接手，本提倡年青化改革也是正常之舉，可惜成績無法成正比，而且提早在今輪已宣佈衞冕失敗，這遠遠無法達到管理層甚至球迷的要求，因此今夏執包袱已是意料中事。

甚至祖記未來的問題是考慮會否繼續留用基斯坦奴朗拿度（C朗），原因是這位36歲的天王球星今季平均表現不太理想，在關鍵時刻踢不出水平，留他可能阻礙球隊重建兼加重財政負擔。

除祖記外，更衣室內動盪不安的拿玻里，也在近兩年慢慢退出爭霸之列，而羅馬與拉素這對首都雙雄，更是不成氣候。原本季初令人驚喜的AC米蘭，是同市宿敵有力的競爭者，奈何太倚重老將伊巴謙莫域，後勁不繼，最終反變近年黑馬阿特蘭大是分數最接近藍黑軍團的球隊，構成的威脅始終有限。

不過，國際米蘭早早在歐聯分組賽墊底出局，下半季全力專注在本土賽場，相比祖記、米蘭及阿特蘭大等仍要應付歐戰，也是藍黑軍團能從二月中後一路領銜的原因。

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