禮拜日荷甲賽事，阿積士於主場靠着添巴、施巴斯坦賀拿、雲舒及卡拉臣的入球，以4:0擊敗下游球隊安曼，提前3輪贏得隊史第35個荷甲冠軍。

上季由於疫情關係，所以荷甲提前腰斬球季，而且亦都令到阿積士錯失聯賽冠軍。不過今季阿積士發揮依然出色，喺周日賽前已經領先第2位燕豪芬多達12分嘅差距，今場只要和波都可以提早封王，不過球隊今仗早段已經強攻對手，仲喺10分鐘靠祖利安添巴喺禁區頂一次勁射，助球隊領先1:0。

換邊後，阿積士依然未有留手，60分鐘賀拿就為阿積士拉開至2:0，加上之後有雲舒及卡拉臣分別於66及74分鐘建功，最後阿積士以4:0大勝安曼封王。由於疫情關係球場未有對外開放，因此有球迷在場外的酒吧利用手機觀看比賽，密切關注阿積士這場封王一戰的進展，而阿積士在遙遙領先4球在手後，球迷得知球隊事隔一年再度捧起荷甲冠軍，亦前往阿姆斯特丹球場外聚集，慶祝球隊封王的喜悅。

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