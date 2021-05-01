喜歡閱讀，由小說開始。科幻、奇情、懸疑、愛情、幽默都對口胃。小學讀畢華流再看衛斯理和金庸，到中學時期則愛上村上春樹之筆調，他們的作品，如今依然置於書架上的當眼位置，不時翻閱。

幾位作家，都有強烈的個人風格，熟悉者讀幾句就知出自誰人手筆。早前於網上見到有人模仿不同作者的筆觸去撰寫同一個主題，甚是有趣；忽發奇想，如果由他們來寫一段體育新聞會怎樣呢？例如，以衛斯理風格來寫佐敦的The Last Shot，會否就如下文般？

「這是一個故事。

總有很多人，難以接受一些超越自己理解和常識範圍的事情；熟識我的老友都知道，每當故事涉及真實人物，為了不給朋友帶來麻煩，我都姑隱其名。

所以我只能告訴你：這是一個故事。

那是一個平常得不能再平常的中午，我如常的在NBA總決賽中作賽。我從對方主力M手上把球偷去，在此我不能說出M的真名，我只能說，在8、90年代的NBA，只要提起M，任何人都會「啊」的一聲驚呼起來。他和他的拍檔S的檔拆戰術，我早就從揚州瘋丐金二口中有所聽聞。

比賽進入讀秒階段，我方還在落後，換作是別人，早就緊張得雙腿發軟。畢竟，我是個受過嚴格中國武術訓練的人，對於這種場面也就見怪不怪。

前來的防守者，我姑且把他稱作R，他口中唸唸有詞；雖然我精通地球上56種語言，對中國偏遠地區等上千種方語也略懂一二；由於當年迫於無奈地與蘇聯特務打交道（對於間諜特務，我一向抱敬鬼神而遠之的態度）也曾長時間學習唇語，可是這次，無論我怎樣讀都讀不出他的意思來；然後，R突然雙眼發直，向我衝來，想把我的球偷去！

我一生遇過無數危險，但沒一次比這次更危險了！幸好，我曾經受過嚴格的中國武術訓練。來不及思考，身體已經立刻作出反應：向右運球、急停、然後跳起射球。

你可能會問，這球到底進了嗎？

如果沒有進，我現在就不會跟你說這個故事了！」

伍家謙

多媒體工作者

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