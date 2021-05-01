模特兒出身的余曉彤（Hidy）熱愛大自然，曾是體藝中學長跑隊成員的她除跑進山林，也考獲潛水牌照潛入深海，旨在探索世界。疫情下虛擬跑步比賽成新常態，本月滿33歲的她也多了時間留港，發掘這片土地的美。

記者、攝影：許嘉明

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沉迷長跑最講意志

Hidy就讀賽馬會體藝中學時，玩過幾乎所有球類及田徑運動，後來加入長跑隊才跑出成績：「我在13歲時在城門河跑過10公里比賽，那時覺得10公里很長，跟以前練短跑很不同，但我不斷告訴自己『不要停下』，最終取得季軍。此後我便覺得長跑很有趣，很講求意志，然後我便開始沉迷並不停跑。」

提到在體藝的日子，Hidy指大部份時間也放在練跑：「逢星期一、三到城門河晨跑，星期二、四放學後到體院練習，星期五休息，星期六就到大埔水壩或荃灣城門水塘練越野跑。」她更笑言：「持續這樣訓練，真的任何人都會變得厲害。」體藝盛產運動員，但Hidy當年卻沒立志以長跑為職業，她坦言無法像「黑妹」葉姵延等同學為練習不顧一切：「他們不只做運動般簡單，而是放棄玩樂，生活只有練習。他們犧牲很大，當時我還年輕，我未覺得自己可以做到像他們一樣。」

即使畢業後未有成為運動員，但長跑早成為Hidy生活中不可或缺的事，她在加入娛樂圈後仍持之以恆地跑，工作繁重也不是偷懶藉口，「要像以前那樣練習的確有點困難，但我會將跑步融入生活。例如帶環保袋出門，跑到街市買菜再坐車回家。其實總會找到時間跑，只是看看你怎安排。」

戰越野賽曾受重創

單計2019年，Hidy已參加8項比賽並贏得2冠2亞，包括跟好友在4人隊際賽事的「逆走100」及「揹水一戰」奪冠。她表示隊友是堅持的動力：「團體賽有種責任感，只要你放棄便會影響隊友，所以應互相扶持。」她更透露，最難捱的比賽是到克羅地亞參加一個為期5天的104公里越野賽：「第1天背着40磅背囊走了37公里後，腳底生了很大的水泡，當時我不以為然，刺穿了繼續行程。怎料到第4、5天，我看到水泡好像有血，教練幫我剪開水泡並打算抹乾血水，才發現已傷到肌肉層，唯有用厚厚的化妝綿墊着傷口，堅持完成最後一天賽事。」每當遇到樽頸和傷患總教人氣餒，但Hidy表示長跑就是要磨練意志：「即使受傷，感到很痛，你亦要學懂克服，堅持下去。」

探索香港非為打卡

Hidy不諱言自己絕非「打卡跑手」，每次練習都全力以赴，望挑戰個人最佳時間。不過熱衷慈善的她也不時為做善事而跑，她直言「極地同行」的戈壁沙漠100公里挑戰賽要跟1名視障、3名聽障人士，並以特製輪椅搭着肌肉萎縮兒童跑步令她留下深刻印象。Hidy去年亦有參加「Wings for Life」虛擬比賽，為脊髓損傷研究基金會籌款，她最終跑了21公里並達成賽前目標。她表示本月9日亦會再次參加這項賽事，並已設定配速，希望跑出成績，「今年在跑馬地舉行，那是高手雲集的地方。我在練習時可花4分鐘跑1公里，但比賽要保持這配速很難，計劃是留前鬥後，不要太快被賽事的虛擬車追過。」

疫情下虛擬賽成跑壇新常態，多了時間留港的Hidy也趁機探索這座城市，她笑稱近日嘗試以雙腳跑過隧道，也是種新鮮體驗：「我由大圍上獅子山，就過到黃大仙；有時可能過城門和大老山隧道。乘車要經過某些路，但原來跑步的路線又截然不同，有點透過自己雙腳去考察的感覺。」此外，Hidy亦在跑步過程中發現香港開埠初期的古跡，「我發現了赤柱古橋，這是1845年所建的橋，香港在1841年開埠幾年後就有這條橋，是當時赤柱到港島的主要道路。」她續指近年不少跑友在網上分享跑步路線，令她多了機會了解香港。

熱愛潛水變身教練

為一親大自然，除了跑入山林Hidy也潛入深海，她從2006年開始接觸潛水，及後考了八個級別，成為潛水教練。大海予人神秘感覺，但Hidy則指親身潛入深海後卻不如傳言般恐怖：「海洋生物其實沒想像中恐怖，當然你不要戲弄牠們。我試過在水底時被鯊魚的肚子撞到頭，自己馬上暈一暈，隨後覺得這感覺很正。」Hidy周遊列國潛水，也一直為海洋出力，不時潛水落海清理鬼網，以及在沙灘執垃圾。熱愛大自然的她表示：「你要接觸這世界，用雙腳走出去，不論滴汗去跑或感受水底感覺，你都要feel alive（感到自己活着），這對我來說很重要。」