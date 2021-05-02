縱使國際米蘭射手盧卡古在上周六意甲又「食白果」，陷五場入球荒，但交出一腳助攻給隊友基斯甸艾歷臣建功的他，今季在入球和助攻都已達到「雙雙」的數字。綜合這位比利時中鋒從曼聯過檔後這兩季的表現，絕對是球隊重奪聯賽冠軍的最大功臣。

在曼聯的盧卡古經常被批評轉身慢，喪失入球觸覺，但登陸意甲後即獲重生，而他早前也分析自己在干地麾下如何重拾入球自信，以及比過去更着重飲食習慣以保持體能及活力。上季，國際米蘭以1分之差失落聯賽冠軍，在歐霸盃則決賽不敵西維爾，兩項賽事都與錦標擦身而過，但今季盧卡古再領球隊捲土重來，與拿達路馬天尼斯擔起進攻大旗，惟比拍檔的演出更穩定。今季射入21球及貢獻10次助攻，也比上季在聯賽射入23球及得2次助攻來得更全面，可見為隊友鋪橋搭路的能力亦有增強。

國際米蘭如今封王，也是盧卡古職業生涯首個聯賽冠軍。由於近兩季在意甲表現極佳，因此又吸引了舊東家車路士的注意力。有外國傳媒報道指，藍軍今夏將基奧特與譚美阿巴謙踢走機會大，故打算簽入一名頂級前鋒解決入球能力不足的問題，盧卡古近期一直有傳出會在季後離開意大利，所以車路士視這名這名27歲比利時國腳為首要目標。

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