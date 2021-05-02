曼城周六作客以2:0擊敗水晶宮後，多賽一場下領先第二位的曼聯13分，如果曼聯周日在「雙紅會」不敵利物浦，曼城便可以提早四輪比賽封王，領隊哥迪奧拿已表明自己會觀看這場賽事。

曼城近四季第三度在英超冠封王在望，但即使利物浦今場贏不到曼聯，餘下四輪比賽曼城只要再贏一場亦可登上英超冠軍寶座，而他們的下一場比賽是下周六主場迎戰車路士。哥迪奧拿在球隊戰勝水晶宮後，被問到是否寧願在主場奪冠時表示︰「不是，越快越好。我會看一下曼聯的比賽，要發生甚麼就發生，但最重要的事情是，事實上我們不需要他們以成為冠軍。」

哥帥說︰「它再次在我們掌握之中。如果明天我們贏不到，我們便在下星期嘗試去做到，如果下一周亦贏不到，那就再下一周。我們有四場比賽去成為冠軍。」

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