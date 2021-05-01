巫師今季縱有星級球員韋斯卜克（Russell Westbrook）加盟，但季初戰績慘淡，一度淪為東岸魚腩。想不到進入4月巫師突然大爆發從谷底反彈，上周五NBA常規賽作客騎士，韋斯卜克拿下今季第31次三雙，助巫師以122:93贏波，4月埋單豪取12場勝仗，得勝率逾七成，爭入季後賽重現曙光。

文：何西

巫師在今季首個月戰績慘淡，去年12月5戰全敗，縱然韋少個人表現出色，該月上陣四戰得分、籃板及助攻數字皆達雙位數，然而不停取得三雙下，球隊卻一直無法取勝。

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韋少177次三雙破騎士

在進入4月前，巫師只曾在2月能夠取得單月逾5成勝率，其餘都是輸多贏少，直到上月才突然轉勢。巫師以17勝29負成績進入4月，月初情況依舊不變連敗三仗，惟此後戰績極速反彈，自月初在主場以131:116擊敗魔術起，14場比賽共勝出12場。

巫師上周五作客騎士，狀態大勇的韋斯卜克延續強勢，取得15分、12個籃板球及11次助攻，取得今季第31次三雙，生涯累積至177次三雙，距離名宿奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）保持多年的紀錄，亦只相差四次（見另文）。客軍自第二節中段起一直領先，騎士今仗雖有薩斯頓（Collin Sexton）攻入了全場最高的22分，但仍無阻巫師越放越遠下輕鬆大勝122:93，騎士宣告連輸第五場。

勝率逾7成比爾另一功臣

韋少單單在4月便取得14次三雙，他的後場好拍檔比爾（Bradley Beal）在今仗攻入全隊最高的19分，他也是巫師在4月份彈起的重要功臣，單月平均得分達30.3分。巫師在4月取得12勝5負佳績，高達70.6%得勝率在上月排名第5，雖然球隊現時排名東岸第10，但由於今季各岸排名第7至10的球隊可出戰附加賽，爭逐餘下兩個季後賽席位，因此進入常規賽最後一個月，尚餘最後九場常規賽的巫師，爭取晉級尚未絕望。

韋少今季由火箭轉投巫師，季初受盡猛烈抨擊，指他只顧取得個人亮麗數據，無助球隊取得好成績，取得三雙反而是巫師的輸波詛咒。巫師教練布祿克斯（Scott Brooks）在上周五賽後喜見球隊總算否極泰來：「他有無比的爭勝決心，不會因為遇上任何挫折而有改變。不論是場上還是場外，他在陣中都擔當領袖角色，就算是在酒店或隊巴都不例外，他會帶領我們團結一心。」