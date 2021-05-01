周六西甲榜首的馬德里體育會作客護級球隊艾爾切，結果憑馬高斯洛蘭迪一箭定江山，加上對手完場前射失12碼，最終馬體會以1:0險勝對手全取三分，繼續力保榜首位置，迎接下周作客巴塞隆拿的爭冠關鍵戰。

開賽16分鐘，馬高斯洛蘭迪接應直線突破後右路傳中，蘇亞雷斯輕鬆射入空門，然而VAR指阿蘇接應時輕微越位入球無效。幸好在23分鐘，恩歷克卡拉斯高左路突破後傳中，馬高斯洛蘭迪禁區內無人看管之下起腳，皮球省中艾爾切守衞改變方向入網，助馬體會領先1:0。45分鐘，馬體會安祖哥利亞禁區內起腳，皮球省中主隊守衞艾雲馬干尼手部，球證雖然判罰12碼，但VAR球證認為後者屬「無心之失」，示意球證推翻12碼判決，結果馬體會半場只領先1:0。

下半場馬體會將攻勢放緩，隨後雖然換入祖奧菲歷斯、佐治高基等人，但仍未能擴大比數。戰至90分鐘，艾爾切左路罰球傳中，馬體會入球功臣馬高斯洛蘭迪用手拍中皮球，球證判罰12碼，然而主隊費度查維斯處罰12碼中柱彈出，最終馬體會作客以1:0小勝艾爾切，賽後以34戰76分繼續位居西甲榜首，下周將會以「一哥」身份作客巴塞隆拿。

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