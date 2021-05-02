愛華頓周六在英超尾場被到訪的阿士東維拉以2:1擊敗，爭取來季歐洲賽事參賽席位受到打擊。

維拉今戰於13分鐘由奧尼屈堅斯藉主隊後衞賀基迪失誤，成功殺入禁區破網而領先愛華頓1:0。不過僅6分鐘後，卡維特利雲便接應盧卡斯迪治尼開出的角球頂入而扳平。37分鐘，巴克里遠射中柱，維拉錯失領先的機會，完半場兩隊暫以1:1言和。直到80分鐘，貝特蘭查奧爾交出助攻，安華艾加斯在禁區邊妙破得手，維拉終以2:1戰勝「拖肥」。

愛華頓目前33戰得52分續居聯賽榜第八位，48分的維拉則由第11位升上第九位。「拖肥」領隊安察洛堤坦言今場是很大失利，但他亦說︰「球季尚未結束。還有五場比賽，我們必須繼續戰鬥。」

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