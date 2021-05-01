曼聯與利物浦都各有戰將今夏約滿，也意味某些球員可能將經歷最後一次的雙紅會。不過，去夏才入「魔」的34歲烏拉圭射手卡雲尼，原本有指今季完結後就回南美度過球員最後生涯，殊不知因近期入球頻頻，可能回心轉意留隊，反而效力紅魔快10年的門將迪基亞，離開前只能坐在後備席見證這場大戰。

卡雲尼有意留隊

卡雲尼與曼聯去夏只簽了一年約，但引述ESPN等傳媒周四的消息，剛在上周四歐霸盃4強交出入球助攻各2個的卡雲尼，眼見自己在4月大爆發共累積5球後，有意在2022世盃開打前繼續留在曼聯，而領隊蘇斯克查季尾前也會繼續說服他留下，望與他再續約多一年。

若然疫情好轉，卡雲尼留隊就有機會在下季感受有球迷入場的雙紅會，但迪基亞就很大機會要在空場下坐在冷板凳上，和這個經歷了10年的大戰告別。迪基亞在英超已失正選，可能今夏會被出售回西甲，蘇B預計今場也會繼續讓未來希望甸恩軒達臣把關，而迪基亞餘下球季如無意外只能在歐霸盃顯身手；還有效力曼聯也有頗長時間的另一位西班牙同胞桑馬達，同樣季尾約滿。

利物浦方面，最大機會今夏離隊的是荷蘭中場韋拿杜姆，相信在紅軍人腳欠完整下，今場必然正選披甲。韋拿杜姆從2016年效力至今，連同盃賽九次在雙紅會上陣鬥曼聯都沒斬獲，反而之前仍是紐卡素一員時，曾鬥紅魔建功。

文：盧卡東尼