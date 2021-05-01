一度進佔澳職榜首的中岸水手，臨近常規賽尾聲戰績卻開始走樣，近8場只得1勝，周日作客墨爾本勝利，前鋒烏連拿更須停賽，令射手麥西蒙孤掌難鳴；勝利換帥後2戰1勝1負，上仗僅敗予FC悉尼，過程絕不失禮，主場出擊亦偶有佳作，勝利受讓平/半宜取下盤。

水手上仗主場以0:4大敗予布里斯班獅吼，哥斯達黎加前鋒烏連拿更領紅，事後被重罰停賽三場，對水手前線影響甚大。事實上水手今季戰績大起飛，主要以體力型逼搶踢法，令對手出現失誤後，由烏連拿、丹尼爾達施華等策動反擊，戰術算是簡單直接。不過因為體能消耗甚大，踏入季中水手已不能全場壓迫對手，相反因踢法單一，導致容易被對手破解。水手近8仗只得1勝4和3負，作客也錄得連續三場不勝走勢，今仗欠缺烏連拿外，防中贊路達仍因傷缺陣，以3月主場也僅和勝利1:1，今仗作客難望取勝。

勝利辭退教練比貝拿，由助教史堤芬簡恩暫代職務，球會也宣佈5月起將由前光輝教練普波域治接手，也有穩定軍心作用。換帥後勝利2戰取1勝1負，上仗作客勁旅FC悉尼，僅以0:1見負，戰績並不太差，前仗主場以5:4險勝西悉尼流浪者，更顯得球隊進攻有改善。雖然主隊仍有阿達馬查奧爾停賽、馬高洛查士缺陣，但新星賓科拿美（左）有好表現，也能減輕基斯泰迪、羅比古斯的工作。勝利主場9戰取3勝6負，勝率也並非太差，只要勝利持續回勇，絕對可令客軍失分。

文：牽牛