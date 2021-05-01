球壇在疫境下復甦，若南華仍在港超聯，會令球市更熱鬧嗎？這支老牌球隊在千禧年代經歷護級失敗但被挽留，繼而再度成為班霸，亞協盃打入4強一役令大球場紅旗高掛，風頭一時無兩，該隊管理層將宣傳手法亦把足球員重新包裝，當時拍過廣告夾過band的文彼得是代表球員之一，由他講當年的點滴就最好不過。

那個南華最後盛世，要先由黎明前的黑暗講起。南華在千禧年代初以「全華班」出戰港甲，成績一直在中下游，至2005/06球季聯賽煞科日僅以公民賽和1:1護級失敗，按例需降落乙組作賽，卻又得到足總挽留，更有商人羅傑承再度入主，組巨型班續戰甲組。

重組的南華引入多位外援，該季新加盟的本地球員不多，當時的流浪隊長文彼得是其中一人，現為天水圍飛馬董事的他表示：「效力咗流浪5個球季，係好好嘅平台表現自己。嗰年羅生（羅傑承）入主南華，佢又知我同流浪完約，就搵我傾。」效力流浪時，曾經會相當期待與南華交手，因為南華有歐偉倫、李健和、阿拉烏蘇、仙奴等強手，「當時輸得唔多已經開心。」慢慢南華組軍方針轉變，最終淪落到護級收場，但卻迎來轉機，再組成強隊征戰港甲，機會來到，文彼得沒有太多考慮，「南華會歷史悠久，當刻都冇乜包袱，由降班變到實力有咁上下球隊，其實都未知表現會點，由零開始。」決定轉會一刻，連南華將會簽入什麼球員也不知道，「流浪又未同我傾，加上南華會傾到個好價錢。南華會，衰啲講句，錢少都想上去試一試，碰碰運氣。」

南華在當季立即展現出班霸本色，文彼得贏得他首個聯賽冠軍、銀牌冠軍及足總盃冠軍。成績以外，羅傑承任南華足主的那個年代，最擅長把足球包裝，文彼得說：「幫球員搵多啲sponsor，令佢哋成為足球明星。周邊國家都有啲品牌去包裝球星出嚟，但香港一直都缺乏呢啲人。」當時南華找到全球知名的服裝品牌贊助西裝，文彼得續說：「件事咪好靚囉，可能會畀人話唔好搞咁多嘢，踢好啲波，但有時踢波以外，都有少少嘢可以做，畀人講吓，唔係淨係睇波嘅人知道南華會，可能第二個界別都會聽到南華個名。」

比起名牌西裝贊助，當年更多人談論的，是文彼得與陳肇麒那個內褲廣告，文彼得說：「拍廣告都係希望多啲足球界以外人士知道個會，係會方想做嘅事。」拍攝經驗不多的兩位足球員，在多人面前只穿內褲，「梗係尷尬啦，基本上得條三角形嘅底褲，有好多工作人員，男男女女都有，又要望住鏡頭要有自信樣，好難集中。」

其實文彼得仍效力流浪時，已簽過英皇娛樂，「我問番嗰陣個經理人點解會簽我，佢話見我幾特別，健健康康，成個運動員咁，咪試吓囉，點知我真係運動員。」文彼得說，當時趁年輕，什麼也試一試，覺得娛樂圈不太適合。其後轉到羅傑承旗下的娛樂公司，與陳肇麒等隊友組過樂隊出唱片，他說：「嗰時都係想有另類話題畀人講吓，笑就實畀人笑，我又唔係好介意。唱歌加踢波，有得諗吖嘛。」

有更好的包裝，也需要球隊有好成績，才能吸引到球迷。南華自2006/07球季起連贏4季港甲，但本地賽並非當時南華的目標，他們希望可以征服亞協盃，在2009年那一屆，創造了千禧年代本地足球最轟動的一場比賽，文彼得說：「嗰季係最毛管戙，亞協8強，作客最後輸球12碼，落後4:5，但主場1:0贏作客入球晉級4強。4強主場嗰場波，係我代表球會踢正式比賽，第一次大球場全場爆滿。」南華在當屆亞協盃8強淘汰烏茲別克的尼夫治，4強與科威特競技交手，首回合作客以1:2落後，次回合在香港大球場上演，賽前已預售過26,000張門票，最終有37,459名球迷成功入場，難得在香港大球場爆滿的情況下，球迷是為香港球隊打氣。

文彼得在一片紅海下步出球場，「一行出嚟球迷已經起哄，嗰下我終於明白外國波點解咁好體能，嗰種支持係會令你個人好熱血，嗰場波可能係氣氛令我可以走上走落，我諗呢個就係主場優勢。」只要贏1:0就可以晉身決賽的南華，在65分鐘找到期待已久的入球，卡里祖後腳傳予隊長李海強射入，但被判越位在先，有球迷激動到把雜物擲向旁證，文彼得說：「唔好怪我咁諗，我當時係想快啲開波，仲有時間。明白係唔抵，擺明就冇越位，嬲就實有，但足球就係咁，有啲人為因素，但我哋都做得唔夠好，如果入得夠清脆，就判唔到我哋越位。」

完場前8分鐘，科威爾競技攻入一球，最終兩回合計南華以1:3落敗，無緣決賽。文彼得說：「入到更衣室，差唔多九成人都喊，羅生都眼濕濕。我哋唔係一、兩場波，係建立咗兩、三年嘅事，部署咗咁耐，諗住行埋呢步，我都唔識講，成班人都好失落。」縱使只能追平晨曦的4強戰續，但這場比賽足以成為經典，「同親嗰期嘅隊友食飯，都會講番當時，感覺好難再有。我成日都講，嗰時我都未識我老婆，佢話我成日講以前點勁，舊屎沖咗喇，個仔都3歲喇！」

亞協盃4強之外，南華令人印像深刻的還有「畢基的風」，他們在2011年簽入畢特和基士文兩位曾在歐洲頂級聯賽多年的球星，講起這兩人，文彼得說：「好少同佢哋接觸，都係到球場就練波，球場外都唔會一齊食飯，咁佢哋又唔係踢得耐，半季左右。」不過，短短時間，文彼得認為在畢特身上學到很多，「有啲嘢，教練未必教得通，唔明就係唔明。畢特呢，係做畀你睇，佢成日教我哋做個動作，呢啲叫身教，學到好多嘢。」有這種世界級球員每日在旁，文彼得對自己要求更高，「都驚交個波交得唔好，畀佢哋笑㗎。」

講起外援，那時候的南華很多經典，文彼得隨口也講到幾個，「迪天奴、T史高斯、麥士維，伊達，雷文，卡里祖，呢幾個都好有級數。」特別問他，現時飛馬王牌達斯華與同屬翼鋒的麥士維比較，喜歡那人多一點，他說：「鍾意麥士維多啲，真係好快，又快、又好體能、又硬淨、射波又好。艾華都快，但佢淨係跑得快，麥士維係變速都好快。」

2013年文彼得「落山」，「落山嗰刻係好唔捨得，始終同南華同羅生有感情。」他選擇加盟東方，「嗰年其實我想證明自己係咪可以繼續踢，去東方試吓有冇機會，去到東方初時都唔係必然正選。」那年文彼得31歲，他踢到33歲掛靴；羅傑承也在2014年離開南華，這個南華的最後盛世到此告終。

後記：要還「文總」一個公道

口才好的球員很多，港足前隊長陳偉豪就因為講廢話也能講到頭頭是道，被球迷冠以「8+1 upper」，但我一直認為，文總的「8+1 up」水平絕不比豪哥低。

訪問當日特別跟文總講這件事，問他對豪哥這外號有何感覺，「我同佢識太耐喇，15歲識，識咗24年，佢講嘢不嬲都係咁架啦。佢講某啲嘢可以好正經，但面對面閒談都係廢話多，都慣㗎喇，我哋後生仔，冇辦法啦。」由此可見，文總的廢話水平也有一定份量，可惜沒有幾多球迷留意到，他續說：「好唔服囉，冇理由淨係講佢唔講我，可能係唔夠佢出名啦，佢勁啲嘛。我諗佢都係畀我薰陶，我先係宗師，佢呢啲好皮毛。」

記者/攝影：禤家民

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