香港田徑錦標賽周日假將軍澳運動場上演，張培賢在男子撐桿跳三破港績並贏得冠軍，可惜他挑戰5米失敗，最終把自己保持的紀錄推前至4米80。現時自資訓練的張培賢表示，盼盡快達到總會訂下的5米30培訓標準，繼而爭取體院資助。

張培賢第一次試跳為4米05，然後便一口氣把高度升至4米46，挑戰自己保持的港績（4米45），當他順利過桿後，在場的所有選手也為這位撐桿跳一哥鼓掌叫好。張培賢及後再跳過4米60及4米80，雖然最終挑戰5米時功敗垂成，但他也順利把自己保持的港績推高0.35米，並順利贏得冠軍。

張培賢在比賽時一直戴口罩，他解釋只為免不斷又除又額的麻煩，而且平時也習慣戴口罩練習。他更笑言：「我在賽前緊張，戴口罩會令自己避免過份興奮，助跑不會太快並保持節奏。」這位鳥人續指，之前幾場比賽已放眼4米70，今日跳到4米80也是意料中事，現時只能自資訓練的他，目標是跳過5米30爭取體院資助。張培賢今日挑戰5米失敗，但他也感到有機會成功，「今日跳高一點的高度，距離那個標近點，感覺也好一些。之前我的最佳成績跟標準差了幾乎1米，大家會覺得差好遠，而我今日挑戰5米有機會過，感覺不是太遠。」

疫情令香港體壇大受影響，張培賢透露原本計劃在去年3月到海外訓練，惟最終疫情打亂一切部署，但他在這一年內仍繼續自資訓練，他指自己在飲食和交通使費較多，幸得家人支持，不致被迫放棄撐桿跳。

至於梁德洋在同日男子3000米障礙賽以9分30秒87率先衝線，同時打破香港U20青年紀錄。

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