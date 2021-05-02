因為手腕骨裂休戰了21場的拿美路波爾（LaMelo Ball），周六復出攻入11分，協助黃蜂在主場以107:94擊敗活塞。

身為今季最佳新秀大熱門人選的「三波」，在3月20日對快艇之戰受傷，一度以為會提早收咧，可幸接受手術治療後康復進度較預期理想，並可趕及在常規賽末段復出。波爾今場正選上陣28分鐘，10投4中共得11分，外加7個籃板球及8次助攻，包括一次從後下手長傳造就M布歷捷斯（Miles Bridges）快攻得分，足證他已完全康復。

洛斯亞今仗攻入全場最高的29分，M布歷捷斯得27分，PJ華盛頓（P. J. Washington）貢獻了16分、8個籃板球及3次封截，因為足踝受傷而缺陣了15場的蒙克（Malik Monk），在復出首仗亦有11分斬獲。

法蘭積遜（Frank Jackson）為活塞取得25分，新秀S比爾（Saddiq Bey）有22分，但仍未能阻止球隊吞下近6戰中的第5場敗仗。

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