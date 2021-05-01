周日西甲有多場賽事上演，其中維拉利爾（黃衫）主場對陣基達菲。上周中在歐霸盃擊敗阿仙奴的「黃色潛艇」，聯賽雖然兩連敗，不過對手基達菲作客成績奇差，近8場只得1勝，此役作客主場硬淨的黃潛難有甜頭，主隊讓平/半捧上盤。（球賽編號：星期日32；now632台今日10:15pm直播）

上周歐霸盃黃潛靠文奴捷古路斯及艾比奧爾建功，主場以2:1擊敗阿仙奴取得先機，不過前者今仗需要停賽。回歸聯賽，雖然近期黃潛成績一般，對上4輪聯賽只贏過1場，惟球隊在主場的成績較穩定，今季只輸過四場，對手包括勁旅巴塞隆拿及馬德里體育會。首席射手謝拉特摩蘭奴今季在聯賽已攻入20球，對上6輪聯賽亦有5球的進賬，腳風甚順，今仗預計會繼續與柏高艾卡沙組成雙箭頭攻堅。對手基達菲上輪以2:0輕取侯爾斯卡，是近兩個月以來的首場勝仗，不過球隊今季作客只贏過三仗，而且對方皆為中下游分子，今場作客黃潛難搶分。

同日另一場，CF格蘭納達主場迎戰卡迪斯。格蘭納達上場反勝勁旅巴塞隆拿後，球隊上下士氣大增，而且今季主場成績僅次於榜首四雄，甚有保證；卡迪斯未有太大護級壓力，而且球隊攻力疲弱，近3場僅入1球，今場作客預計難逃一敗，主隊讓平/半捧上盤。（球賽編號：星期日42；now632台明日0:30am直播）

文：王杰