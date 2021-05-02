屢傳桃色醜聞的曼聯名宿傑斯，雖然仍受傷人官司纏身，但英國傳聞日前就拍到他與新歡共晉早餐，非常風騷。

傑斯涉嫌於去年11月，毆打前女友凱特與另一名據說是對方胞妹的20多歲女子，上星期才在曼徹斯特裁判法院出庭，否認全部三項控罪。這位47歲名宿暫時獲准保釋，到今個月26號先再上庭。雖然最高可被判監5年，但傑斯近日心情似乎不錯，更在出庭後第一次於公眾場所露面。《太陽報》拍到他與身為內衣模特兒的新歡莎拉撐枱腳吃早餐，兩人一邊進食，一邊談心說笑，非常甜蜜。早前有報道指，今年33歲的莎拉，除了身材與相貌均非常出眾，還充滿正能量。聽說傑斯已經坦誠地跟她交代了自己的情況，並獲得對方體諒及支持。

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