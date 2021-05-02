周日於斧山道運動場上演的港超聯賽事，晉峰憑兩位後備入替不足一分鐘的球員合力炮製入球，以1:0擊敗標準流浪，全取三分後壓過對手升上聯賽第五位。

志矢爭取晉身「爭標組」的流浪遇上「升班馬」晉峰，反被對手先有黃金機會，黃晉軒解圍失誤，茹子楠禁區內無人看管下控定抽射，奧利斯欲救無從，但皮球中楣底彈出；流浪之後有陳肇鈞接應傳中撞射入網，但有流浪球員犯規在先，入球無效，兩隊半場踢成0:0平手。

易邊後不久，流浪把中堅法蘭度調上前線，但晉峰機會反而更多，先有費利浦薩門前頂中柱。晉峰在一次角球時換入佐敦布朗及黃偉國，75分鐘，前者開出角球，黃偉國在禁區內撞入，為晉峰領先1:0。流浪其後大舉進攻，但劉智樂的入球又被判越位在先，最終晉峰以1:0勝出，壓過流浪升上聯賽第五位。

攻入奠勝一球的黃偉國在季初是晉峰常規正選，更在菁英盃為晉峰攻入升班後球隊首個入球，但最近多以後備身份上陣，他賽後表示：「我與廖億誠良性競爭，可以令我更有動力去進步。」總教練何信賢就坦言球隊發揮不算好，贏波是有點幸運，但球隊防守高空波相當集中。

同日理文全取三分，流浪晉身前四無望，隊長林嘉緯表示會全力爭取第五名，即「護級組」冠軍。他又指，流浪今季受到外界讚揚，卻贏波不多，是因為往往對強隊打反擊有好表現，要主攻時就未能製造很多威脅，這一點需要改善。

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