【綜合美國外電】因為扭傷足踝缺席了20場比賽的勒邦占士（LeBron James、LBJ），上周五復出貢獻16分，但湖人仍在主場以106:110不敵帝王，近6次出賽第5場吃敗。

湖人開段初段手風平平，首節尚餘1分08秒時曾落後15:30，但他們之後在58秒內連得8分，將比數追近至23:30。紫金兵團在第二節繼續反撲，半場反超前56:55，至第3節完結時更領先88:78，帶着10分優勢進入最後一節比賽。

不過，帝王在第四節一開始，打出一段18:8的攻勢，追成96:96平手，之後更一度反超104:99。湖人之靠安東尼戴維斯（Anthony Davis）強攻內線，加上LBJ射入一個三分球，追至落後104:106。完場前57秒賀美斯（Richaun Holmes）為帝王射入兩個罰球，但占士轉眼又上籃得手，雙方維持兩分差距。最後2.7秒，LBJ離籃31呎投射落空，帝王再入2個罰球後奠定110:106勝局。

近6仗輸了5場的湖人，目前以36勝27負，排西岸第5位，但僅領先第6的小馬半場勝差，與第7的拓荒者亦只差1場，隨時要透過附加賽爭奪季後賽入場券。