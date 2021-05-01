周日英超重頭戲雙紅會，曼聯坐鎮奧脫福迎戰宿敵利物浦。上季勇奪聯賽冠軍的紅軍今季表現嚴重下滑，反而由蘇斯克查帶領的紅魔越踢越順。雖然上周六曼城輕取水晶宮後，今場曼聯落敗便可提早封王，但為保一絲爭標機會，相信紅魔在今場雙紅會大戰必會全力爭勝，加上曼聯在主場迎戰紅軍往績不俗，此役平手盤撐主隊。

文：王杰

自從今年1月主場1:2爆冷不敵錫菲聯後，曼聯在聯賽就未曾錄得敗仗，而且各項賽事對上10場贏了8場，氣勢如虹。上周四在歐霸雖然半場落後羅馬1:2，不過下半場紅魔大開殺戒連入5球反勝6:2，幾可肯定躋身決賽，故今仗雙紅會不需要作出大幅度留力。

中場齊章支援卡雲尼

曼聯近期成績不俗，全靠前線幾名進攻球員狀態十足，季初經常扮演後備殺手的烏拉圭前鋒卡雲尼，最近獲得蘇斯克查重用，近5場賽事合共交出5個入球及3次助攻，展現出頂級射手功架，完美取代因傷缺陣的安東尼馬迪爾。當然卡雲尼身後仍有拉舒福特、般奴費南迪斯（B費）以及保羅普巴三名大將，其中B費今季於各項賽事52場貢獻了26個入球及16次助攻，為紅魔的中場核心，而且現時與普巴在場上亦不會出現爭位情況，曼聯進攻流暢度十足，後備席上又有近4輪聯賽攻入4球的格連活特及快馬丹尼爾占士可候命，紅魔攻力予人信心。

防線方面，目前紅魔主要由費特洛迪古斯及麥湯米尼出任雙防中，二人速度以及在中場的掃蕩能力足夠，為紅魔建立起第一道防線。雖然紅魔對上4場聯賽只有1場能保不失，不過由哈利馬古尼及域陀連迪路夫組成的防線，此前面對曼城、車路士及阿仙奴等強隊也保持清白，而且近期兩軍狀態有差距，紅魔此役主場出擊坐和望贏。

高普作客奧脫福不勝

客隊紅軍目前仍然為爭奪來季歐聯席位努力，惟上輪主場被紐卡素逼和1:1，即使領隊高普已經派上四位攻擊手，而且早早取得入球，惟隨後穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼及迪亞高祖達連番失機，最終22腳射門只得1個入球，痛失兩分。其實紅軍今季一直都有攻不銳，守不穩的問題，主力後衞華基爾雲迪積克因傷缺陣影響不少，就連上季於英超有18球進賬的文尼狀態亦嚴重下滑，今季只攻入八球之餘，最近11場聯賽僅入1球。今場紅軍能否搶分就要視乎沙拿的狀態，惟這名埃及前鋒過去在聯賽6次與紅魔交手只得1球進賬，今場難被看好。

紅軍近期仍受傷兵問題影響，後衞尼達利菲臘斯上陣成疑下，預計繼續要由法賓奴泰華利斯客串中堅，變相令中場防守變得薄弱，韋拿杜姆與堤亞高艾簡達拿要肩負更多防守任務。往績方面，紅軍在高普領軍下作客奧脫福不勝，加上近期紅魔狀態正佳，平手盤當然撐主隊。