國際米蘭周六憑基斯甸艾歷臣和阿舒拉夫各下半場各入一球，作客以2:0擊敗克羅托內，目前34戰得82分高踞榜首，領先同日較後時間以2:0擊敗賓尼雲圖後重上第二位的AC米蘭13分，如再少1分排第三的阿特蘭大周日作客薩斯索羅未能全取3分，國際便可以提早封王。國際米蘭自2010年後再奪意甲冠軍在望，球員們都難掩興奮之情，周六賽後在更衣室以及返回米蘭的隊巴上激情慶祝，球會官方Twitter亦上載了相關片段，教練干地在更衣室加入他們一同慶祝前說︰「這使人滿足，球員們應該獲祝賀。」

帶領祖記贏得意甲九連冠中的首三次冠軍的干地，上季開始出任國際米蘭教練，他表示︰「我來國際米蘭是作出了最困難的決定，我喜歡挑戰，來這裏挑戰我自己。」他又謂︰「我們的征程來自球隊包括心理層面各方面的持續進步，分享視野和認真體驗。所有球員，即使參與得較少者有份創造堅實如花崗岩的東西。我們明白做一些非凡的事情並寫入國際米蘭歷史的重要性。」

即使阿特蘭大能打敗薩斯索羅，國際米蘭在餘下的四輪比賽只需再取1分便可封王，令現時排第四的祖雲達斯意甲九連冠紀錄告一段落。干地說︰「我們成功推倒維持了九年的王朝。我們意識到我們能做到一些非凡的事情，因為國際米蘭已經11年沒有贏過意甲冠軍。我們正在打破一個王朝，小伙子們有這份喜悅是應得的，恭喜他們。」

不過，干地無意召集球隊一起觀看阿特蘭大對薩斯索羅之戰，他說︰「我們知道已在奪冠邊緣而且對此相當放鬆。我認為倚賴別人是不對的，我們有很大優勢而我們不會向任何人要求，因為沒有必要。」

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