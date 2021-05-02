多蒙特周六在德國盃四強，雖然有艾寧夏蘭特因傷缺陣，但仍憑着基奧雲尼雷拿梅開二度，加上馬高列奧斯、杜根夏薩特與祖迪比寜咸各入一球，於主場以5:0大勝乙組球會基爾，輕鬆殺入決賽，並將與RB萊比錫爭奪冠軍。

儘管主力前鋒艾寧夏蘭特因為肌肉有傷未能上陣，但多蒙特開賽後16分鐘，便由基奧雲尼雷拿在禁區邊射成1:0，打開大勝序幕。7分鐘後，多蒙特又在左路發難，拉菲爾古里路在近柱後踭地波傳中，雷拿在門前輕鬆射成2:0。26分鐘，馬高列奧斯在禁區內接應安利簡恩的妙傳，於敵衞力壓下射入，為多蒙特領先至3:0。32分鐘，基爾球員在中場回傳失誤，杜根夏薩特截到皮球後呈半單刀之勢，推到禁區頂射地波入網，將比數拉開至4:0。42分鐘，查頓辛祖在禁區頂後傳，祖迪比寜咸於蛾眉月頂一抽入網，為多蒙特攻入第五球。雙方下半場再無入球進賬，多蒙特最終贏5:0入決賽，將會與早前淘汰雲達不來梅的RB萊比錫爭標。

「我們今仗在門前的把握很有效率，很高興能夠進入決賽。」馬高列奧斯說。「我們的目標是要取得下季歐聯席位，並將德國盃帶回多蒙特。」多蒙特目前以31戰得55分排在德甲第五位，僅落後第四的法蘭克福一分，仍有機會取得來季歐聯入場券。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波