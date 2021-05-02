史堤芬居里（Stephen Curry）周六取得30分，包括在第三節獨得23分，率領勇士作客以113:87大破火箭，結束兩連敗頹勢。

咖喱仔今仗開賽初段手風欠佳，上半場11投只中2球，合共得到7分，勇士亦以49:55落後。不過，這位33歲射手經半場調整後，在第三節如有神助，12投投7中，包括在三分線外7射5中，獨得23分，差不多是火箭全隊在這一節得分（12分）的兩倍。勇士下半場一開始就打出了一段28:4的攻勢，打完三節之後，他們已反超前88:67，居里在第四節並沒有上場，該隊最終亦以113:87擊敗火箭。

「我們在上半場的表現並不是太差，只是投籃都未能命中。」史堤芬居里說。「我們需要一點能量，一點愉快的氣氛與笑容，有時真的要刻意一點（提起精神）。」

除了居里光芒四射外，域堅斯（Andrew Wiggins）是役也為勇士貢獻了20分，普爾（Jordan Poole）與梅達（Mychal Mulder）各得17分，祖蒙特格連（Draymond Green）則有9分、11個籃板球及8次助攻。不過，勇士陣中亦傳來壞消息，因傷未有在今仗上陣的前鋒奧比（Kelly Oubre Jr.），經檢驗後證實左手手腕韌帶撕裂及有骨裂，仍要再作進一步評估，才知能否在餘下賽季帶傷上陣。

K馬田Jr（Kenyon Martin Jr.）與奇雲波特（Kevin Porter Jr.）各為火箭攻入了16分，泰迪（Jae’Sean Tate）則有14分進賬。

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