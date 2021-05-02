巴黎聖日耳門（PSG）周六在基利安麥巴比因傷缺陣下，憑着尼馬與馬昆奴斯哥利亞各建一功，於主場以2:1擊敗朗斯，繼續排在法甲聯賽榜第二位。教練普捷天奴賽後表示，有信心麥巴比可趕及在周二對曼城的歐聯四強次回合生死戰復出。

「麥巴比會否出場（鬥曼城）？我感到樂觀，我們都相信他可以上陣。我們明天會再看看他的康復進度，到賽前再作決定。」普捷天奴說。

PSG上周在歐聯四強首回合，於擁有主場之利兼先開紀錄的情況下，被曼城反勝2:1，普帥表明球隊會在次回合全力爭勝。「我們要在周二之戰攻入兩球，並要保持不失。最重要的是取得勝利，這比踢出悅目足球更加重要。我們會全力以赴，集中精神對付曼城。」

對於麥巴比的小腿傷勢，普帥表示情況並不嚴重，但他也不清這個前鋒是如何受傷的：「他是在（對曼城的）比賽中途受傷的，這種情況時有發生，雖然並不嚴重，但亦會影響到小腿的肌肉平衡。」

雖然麥巴比在首合賽事表現沉寂，但他今季在43場比賽已取得37個入球，包括在歐聯10戰入8球，若然他無法上陣，勢必大大削弱PSG連續兩年打入歐聯決賽的機會。

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