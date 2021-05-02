阿古路上周六取得個人效力曼城以來的第182個英超入球，協助藍月亮以2:0擊敗水晶宮。這位今季結束後便會離隊的阿根廷前鋒直言，希望在周中對巴黎聖日耳門（PSG）的歐聯四強次回合擔正，為自己的10年曼城生涯留下美好回憶。

連同對水晶宮時先開紀錄的一球，阿古路自11年加盟曼城以來，已攻入182個英超入球，只差一球便可追平由朗尼保持、在英超為單一球會的入球紀錄。儘管早前備受膝傷困擾，令今季上陣時間大減，但阿古路強調自己已回復健康，隨時可以上陣比賽。「我一直都已準備好，我的感覺很好，兩個膝蓋也很好，只是等待上陣的機會，就像今仗一樣。」阿古路說。「就算無法上陣也不打緊，我希望跟隊友一起，當然，所有球員都渴望上陣，看看怎樣吧。」

曼城早前在英聯盃決賽，以1:0擊敗熱刺捧盃，但阿古路卻未獲派上陣，失去最後一次在溫布萊球場上陣的機會，不少球迷都批評哥帥的做法，甚至有人認為他對這名功勳戰將有欠尊重，但這名西班牙教頭強調，自己非常喜歡阿古路。「我們會跟阿古路一起，享受他在球會的最後幾場賽事，他以這個入球顯示了自己的實力，我真的很喜歡他。」哥迪奧拿說。「他是個很好的球員，我們之前未有太多機會起用他，但在關鍵時刻再次得到他的幫助，而他也知道自己有這種特別的才能。」

曼城上周在歐聯四強首回合，作客以2:1擊敗PSG。

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