由一個半月前的1米62，到今日在將軍澳運動場舉行的香港田徑錦標賽的1米75得銅牌，香港女子跳高紀錄保持者楊文蔚坦言開心不已，下個目標是本月底同一場地進行的系列賽三，她期望以「七步」跳過1米80，爭取入選九月中陝西全運會。另邊廂的「跳遠王子」陳銘泰跳出7米70近兩年內的個人最佳，向東奧「外卡」邁進一步。

「對於曾經斷過阿基里斯腱的我，今日的成績我好滿意亦好開心，這畢竟是我傷後第二場比賽，其實現在右腳的力量未及左腳，覺得隻腳未跟到速度，但今仗證明我沒浪費受傷期間的鍛鍊，在各方面包括助跑、跳高及舉重的技術都改善了。」26歲的楊文蔚，前年五月練習時右腳阿基里斯腱撕裂重創，手術後同年年底傷口撕裂，延遲復健進程，養傷近兩年的她，今年三月中測試賽「復出」，以三步助跑跳出1米62，今日共有4人跳過1米75，楊文蔚是其中一人，她以五步助跑第二跳跳過，只跟自己五步PB（個人最佳）的1米76只差些微，可惜三跳1米77不果。

正如楊文蔚所說，因傷沒比賽兩年後，發現香港女子跳高的水平提升很多，今日4人跳過1米75，冠軍是以較少總失敗次數的理大酒店管理學士張靜嵐，亞軍是鍾慧欣、第四名是鄧伊程。

本月底的系列賽三，楊文蔚期望以「七步」跳出1米80：「2017年我曾以七步跳過1米80，所以期望本月底跳到，今年的目標比賽是九月全運會，相信四年前的經驗有助今年發揮。」楊文蔚為了準備未來海外訓練或比賽而接種疫苗，原定上星期接種第二針復必泰（BioNTech），但因今日比賽延至明天，她的教練溫達勇打完第二針出現發燒，幸已無恙。楊四年前首戰天津全運，以1米84得第五名。

男子跳高方面，陳銘泰在第六跳跳出7米70的好成績，是他近兩年來的個人最佳，對於正爭取東奧「外卡」的他有很大幫肋，尤其在自信心方面，他期望本月底的系列賽三能更上一層樓。

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