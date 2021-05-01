皇家馬德里周六在西甲主場迎戰奧沙辛拿，有夏薩特自1月底以來首度正選披甲，結果皇馬在半場與客軍互交白卷之下，憑兩名巴西球員艾達米列達奧及卡斯米路在下半場接連建功而以2:0取勝，在西甲繼續緊迫榜首的馬德里體育會。

比利時球星夏薩特上一次正選出賽已是1月30日，他剛於周二皇馬賽和車路士1:1的歐聯4強首回合後備復出，而在周六正選上陣並比賽了72分鐘之下，周三在作客史丹福橋的歐聯4強次回合他有機會正選倒戈。皇馬教練施丹周六賽後大讚夏薩特︰「他非常出色。這是他首次正選，他踢了70分鐘，他的位置接近賓施馬而他看來相當不錯，我對他今場的表現感到滿意。」

今場比賽，狀態不俗的夏薩特於26分鐘差點為皇馬先拔頭籌，但他在小禁區邊近射被奧沙辛拿門將靴利拉僅僅撲到後高出。靴利拉隨後亦撲出米列達奧的頭槌攻門，奧沙辛拿完半場前則有艾斯基爾艾維拉的入球因越位在先而無效，完半場兩隊踢成0:0。

皇馬下半場由拿祖費南迪斯入替了受傷的華拉尼，64分鐘換入洛迪高高斯和古泰利斯，72分鐘再以艾斯高入替夏薩特。直到76分鐘，皇馬終於打破僵局，艾斯高開出左路角球，米列達奧頂入助皇馬領先1:0。僅4分鐘後，賓施馬傳球予卡斯米路，後者伸腳控球但直接將皮球踢入了奧沙辛拿網內，為皇馬奠定2:0的勝局。

全取3分的皇馬目前34戰得74分，僅落後同日較早時候以1:0小勝艾爾切的馬體會2分，少賽一場得71分排第三的巴塞隆拿將於周日作客華倫西亞，少巴塞1分的西維爾則於周一迎戰畢爾包。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波