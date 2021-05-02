網壇一姐芭迪周六在馬德里網球公開賽次圈，打足三盤後力挫施丹絲姬，將與上屆法網女單冠軍絲維迪克爭入八強。

面對世界排名第80位的施丹絲姬，芭迪今仗打得毫不輕鬆，雖然第一發球的整體發揮並不理想，但總算開出9個「Ace球」，最終以6:4、1:6、6:3勝出。這位澳洲球手賽後亦坦承自己的表現未如理想：「這是一場艱難的比賽，我在比賽中途有點迷失，犯下了很多錯誤。」

展望周一對絲維迪克之戰，芭迪直言非常期待。「我很期待這場比賽，幾個月前我們曾在墨爾本交手，她當日的表現真的很好。我們之前都不太清對方的打法，需要花上一段時間去摸索。」

來自波蘭的絲維迪克，在另一場次圈賽事以6:3、6:3淘汰德國的絲姬蒙特，取得16強資格。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波