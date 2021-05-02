芭迪
網壇一姐芭迪周六在馬德里網球公開賽次圈，打足三盤後力挫施丹絲姬，將與上屆法網女單冠軍絲維迪克爭入八強。
面對世界排名第80位的施丹絲姬，芭迪今仗打得毫不輕鬆，雖然第一發球的整體發揮並不理想，但總算開出9個「Ace球」，最終以6:4、1:6、6:3勝出。這位澳洲球手賽後亦坦承自己的表現未如理想：「這是一場艱難的比賽，我在比賽中途有點迷失，犯下了很多錯誤。」
展望周一對絲維迪克之戰，芭迪直言非常期待。「我很期待這場比賽，幾個月前我們曾在墨爾本交手，她當日的表現真的很好。我們之前都不太清對方的打法，需要花上一段時間去摸索。」
來自波蘭的絲維迪克，在另一場次圈賽事以6:3、6:3淘汰德國的絲姬蒙特，取得16強資格。
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