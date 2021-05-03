湖人周日於主場以114:121不敵有施亞甘（Pascal Siakam）貢獻39分、13籃板以及洛利（Kyle Lowry）獲37分、11助攻進賬的速龍，在NBA常規賽三連敗，新近傷癒復出的勒邦占士（LeBron James）更在第四節中段因足踝疼痛提早離場。而隨着湖人落敗，周日沒有比賽的快艇已穩奪NBA季後賽西岸一席位，近10季第9次打入季後賽。

速龍在第一節比賽最多落後湖人12分，但該隊第二節得分以40:21壓倒湖人，完半場領前72:59。有六名球員得分上雙的湖人，下半場曾被速龍拉開21分，戰至第四節初段曾追至只落後10分，但今場三分球13投8中的洛利打出一段8:2的攻勢助客軍再拋離湖人，並協助全隊只有四人得分達雙位數、隊中有尹維特（Fred VanVleet）、阿尼路比（OG Anunoby）、保查（Chris Boucher）和 卓特（Gary Trent Jr.）分別因傷缺陣或輪休的速龍順利報捷，結束三連敗。

湖人今場以後備古斯馬（Kyle Kuzma）得24分最多，其次是獲19分、7籃板和6助攻的勒邦占士以及19分、11籃板的杜蒙特（Andre Drummond），安東尼戴維斯（Anthony Davis）亦有12分、9籃板及7助攻進賬。因扭傷右足踝缺陣20場後復出僅第二仗的占士，在比賽還剩6分42秒時提早返回更衣室，湖人教練禾高（Frank Vogel）及後，占士的右足踝有點疼痛，所以決定不讓他返回戰陣，至於36歲的占士則表示，上半場時足踝的感覺很好，但半場時便有點痛和有點繃緊，他說︰「我沒有太擔心，但我必須健康。」

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