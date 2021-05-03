皇家馬德里前鋒賓施馬因為在2015年涉嫌以性愛錄影片段，勒索前法國國家隊隊友華布拿的案件，從此就未有再被徵召入選國家隊。近日前阿仙奴領隊雲格就認為，法國教練迪甘斯應該重召賓施馬入選法國隊出戰今夏的歐國盃。

對於涉嫌勒以性愛短片索華布拿，賓施馬一直強調自己無辜，惟案件要去到今年10月20至22日審理。雲格就認為雖然勒索案令人震驚，不過認為賓施馬不應被排除在國家隊之外：「賓施馬之所以未獲徵召並非因為他的能力問題，在我而言，賓施馬100%值得參加今夏的歐國盃賽事。他有能力為任何國家隊效力，只是因為一個非體育問題才令到他無法入選國家隊。」

今季賓施馬為皇馬上陣41場並攻入28球，在基斯坦奴朗拿度（C朗）離開皇馬後就擔起球隊的入球重任，雲格為此亦大讚這名法國前鋒：「作為一位正選球員，他已經為皇馬上陣超過十年，而且他一直以來的入球紀錄也非常好。」

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