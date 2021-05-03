蘇亞雷斯季初時因為喺入籍意大利所須的意大利語考試中作弊，令轉投祖雲達斯機會「泡湯」，當時涉案嘅幾名大學教授，亦受到停職八個月處分。近日網上就有哨牙蘇嘅「出貓」閉路電視片段流出，見到哨牙蘇同幾位教授嘅作弊過程。哨牙蘇作完弊之後仲好大方咁同「恩人」影相留念，真係笑死！

雖然片入面冇影到哨牙蘇正面，不過片中人一身裝扮同當日去考試畀人影到哨牙蘇嘅衣著一模一樣，加上側面嘅時候隱約都見到佢棚「哨牙」，都真係幾難認你唔到囉！

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