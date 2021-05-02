西甲榜首風雲色變，頭三位的馬德里雙雄與巴塞隆拿最近都曾意外失分，令前四突然變得緊湊，連目前的四哥西維爾奪標機會也存在；因此，當西維爾周一西甲迎畢爾包時定全力爭勝。由於西維爾近季聯賽迎畢爾包戰績佳，惟總入球不多，今役可吼[2球]及直取西維爾勝2:0的波膽。（球賽編號：星期一12；now632台明日3:00am直播）

由於巴塞隆拿在上周四爆冷以1:2反敗給CF格蘭納達，而馬德里體育會早前亦曾意外不敵畢爾包，令西甲前四形勢吃緊。目前馬體會以34戰得76分居首，西維爾則以70分排第4，只要今場勝出就可將雙方差距縮窄至三分，今季西甲錦標誰屬，可能要鬥到最後，因此西維爾今場戰意大增。西維爾一向主場有保證，今季聯賽主場共獲12勝1和3負，近6次聯賽迎戰畢爾包亦獲5勝1和（見附表1），今役又幾近「夫添」，主力如前鋒安尼斯利、中場奧甘波斯及蘇索等全部可以候命，勝望極濃。

位列中游的畢爾包近況飄忽，既試過挫馬體會，卻又曾在艾拉維斯及華拉度列等弱隊身上失分，由於畢爾包近6季聯賽訪西維爾5負之餘，當中更有4場輸0:2，因此，今役不妨直取西維爾勝2:0這個有6.2倍的波膽。

畢爾包11次開[2球]

至於取「總入球」[2球]而非西維爾讓半/一的上盤，就因為畢爾包其實韌力不俗，近7場聯賽共獲1勝6和，而且畢爾包今季最常見的「總入球」球數就是[2球]，共出現過11場之多（見附表2），因此，今役決定取[2球]。

文：數人