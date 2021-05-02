周日F1葡萄牙站正賽，排第二位出賽的咸姆頓雖然曾一度跌至第三位，但憑兩次分別對紅牛車手的關鍵超車，最終重奪第一，並贏得他生涯第97個分站冠軍。

平治車隊在排位賽成功在本賽季首次「包Q」，由保達斯頭位出賽，咸姆頓就第二位出賽。賽至第三圈，愛快車隊的拉高倫與隊友基奧雲尼斯接觸，令車失控衝出賽道，車身前翼嚴重受損，賽事要出動安全車，拉高倫亦需退出賽事。

安全車離開後，第三位的紅牛車手韋特本超過咸姆頓升上第二位，但在11圈時咸姆頓在大直路成功超過韋特本，令兩位平治車手重回前兩名，到第19圈，咸姆頓更成功超過保達斯，升上第一位。

其後前三位車手到前後進入維修站，令原本第四位的佩雷斯升上第一位，咸姆頓在38圈入維修站換硬胎後，回到賽道守住第二位，保達斯原本在亦能快過韋特本出維修站，但隨即被韋特本正過，跌至第四位。

第二位的咸姆頓一度落後佩雷斯有9秒之多，其後他不斷刷新最快圈速收窄距離，更在第51圈超過佩雷斯重上第一位，其後佩雷斯亦入維修站，令身後的韋特本和保達斯重回第二三位。

最後六圈時，咸姆頓依然與第二位的韋特本有5秒差距，而第三位的保達斯因與第四位的佩雷斯有27秒差距，他決定入維修站換軟胎希望做出全場最快圈速，在最後一圈，未能追趕咸姆頓的韋特本亦入維修站換軟胎，咸姆頓本亦希望換軟胎博做出全場最快圈速，但被車隊阻止，最終他以29秒之差取得本個分站冠軍，而韋特本就排第二位，第三位的保達斯就成功做出全場最快圈速，贏得額外1分。

排名：1

車手（車隊）：咸姆頓（平治）

時間：1小時34分31秒421

排名：2

車手（車隊）：韋特本（紅牛）

時間：慢29秒148

排名：3

車手（車隊）：保達斯（平治）

時間：慢33.53

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