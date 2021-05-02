因疫情濶別比賽一年零兩個月的香港空手道「形」一姐劉慕裳，今日在葡萄牙里斯本舉行的世界一級空手道超級聯賽過關斬將，決賽對手是日本的Ono Hikaru，劉慕裳以26.06分得亞軍，冠軍的Ono得分是26.94，對沒比賽超過一年的劉慕裳是支強心針。

本賽是東奧最後一站計分賽，賽前已憑東奧排名頭四穩奪奧運入場券的劉慕裳，以亞軍完成今站比賽後，再進一步鞏固自己的奧運席位；去年中因疫情曾在美國邁阿密集訓足足九個月的她，去年12月返回香港，之後一直在體院訓練，難得今次可以出外比賽，她由小組一路過關斬將到決賽。

葡萄牙這站原本在二月進行，但因疫情延至本周五開賽，劉慕裳的女子「形」，吸引來自34個國家或地區共63人比賽，劉慕裳曾表示：「葡萄牙這一仗對我也重要，因為希望保持住東奧種籽排名。」劉慕裳對上一個比賽，是去年二月底的奧地利世界一超級聯賽，她當時取得銅牌。

至於角逐自由組手的隊友李振豪、李嘉維及曾綺婷同樣首圈止步。

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