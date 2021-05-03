曼聯周日對利物浦的英超賽事因為主隊球迷示威並有球迷闖進球場而最終要改期，英國《鏡報》報道，曼聯有可能會受到處分被判輸球。

曼聯球迷因為不滿球隊之前加入歐洲超級聯賽，周日的雙紅會賽前再有過千球迷在奧脫福外進行「反格拉沙家族」示威，超過200名球迷更闖進了球場，部份地方則爆發了暴力事件並演變成警民衝突。出於安全考慮，這場比賽最終宣佈取消，將要擇日重賽。

《鏡報》指英超賽會已就事件展開調查，並正詢問逾200名球迷是如何進入球場。由於迷輕易違反新冠肺炎疫情的防疫規定，曼聯的保安措施正受到仔細審查。根據英足總規章第8.3.4條，如發現對利物浦的比賽未能如期進行曼聯是有過錯，利物浦有機會獲得3分。

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