【綜合英格蘭外電】周日英超雙紅會曼聯主場對利物浦，賽前約兩小時有球迷聚集在奧脫福球場外進行「反格拉沙家族」的示威，過百名球迷更突破球場保安防線，並且衝入球場內施放煙霧彈，最後被當地保安迅速清場。

由於曼聯此前加入歐超聯引起眾多球迷不滿，消息人士透露在雙紅會賽前，會有球迷在奧脫福主場門外抗議，要求格拉沙家族下台。賽前約兩小時，過千球迷聚集在奧脫福球場外進行「反格拉沙家族」的示威，有球迷拉起「你可以買我們的球會，不過不能購買我們的靈魂及內心」及「不接受道歉」等標語。除了在奧脫福外聚集，亦有數百位球迷在曼聯下榻的The Lowry Hotel外聚集，令到酒店的出入口被堵塞。

在奧脫福外示威的球迷更一度突破球場保安防線，衝入球場草地示威，並施放煙霧彈及破壞角球旗等設施，更有球迷踢起球來，但很快就被當地保安趕離草地，據指部份球場攝影設施亦被破壞，賽會及後亦證實雙紅會延遲開賽。

至於周日英超早場紐卡素主場對阿仙奴，開賽五分鐘，復出的奧巴美揚射門「撻Q」，後上的艾利尼第一時間拉射破網，為球隊領先1:0。下半場66分鐘，加比爾馬天尼利左路傳中，奧巴美揚門前撞射破網，最終阿仙奴以2:0贏波，以34戰49分升上第9位，與第4位的車路士有12分差距。