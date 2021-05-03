沙比在世界桌球錦標賽決賽以10:7領先梅菲。
世界桌球錦標賽決賽周日在英國克魯斯堡進行首兩節比賽，三屆冠軍沙比在首節落後3:5之下，第二節九局比賽贏出了其中七局，包括最後連贏四局，暫時以10:7領先英格蘭同胞梅菲。決賽採35局18勝利，冠軍可獲500,000鎊（約537萬港元）獎金。
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