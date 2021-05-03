周日馬德里網球公開賽女單次圈，世界排名第2的大坂直美爆冷以盤數1:2不敵非種籽球手梅卓娃出局，後者今季已第3次擊敗世界排名前5的球手。至於3號種籽哈蕾普則輕鬆過關，淘汰中國球手鄭賽賽晉級。

年初贏得澳網冠軍的大坂直美，在澳網後只出戰過邁阿密公開賽，她打入賽事八強就被希臘球手莎卡莉淘汰出局。今屆馬德里網賽她表現同樣不穩，大坂首盤就意外先輸4:6，雖然次盤拾回狀態大勝梅卓娃6:3，辛苦扳平盤數，惟決賽局竟慘輸1:6，不消1小時49分鐘就被淘汰出局。大坂在次圈出局令球壇甚為驚訝，她自己賽後就讚揚梅卓娃說：「她今場基本上沒犯下甚麼大錯，我認為她是位移動性很高的球手，她也是個優秀的球手。」

至於女單世界排名20位的梅卓娃，已是今季第3次擊敗世界排名前5的球手，亦是其生涯第10次。梅卓娃高興說：「今天這場比賽很難打，但我賽前已準備好，我準備全力以赴，用我所有可以用的武器，我很高興自己成功了。」同日世界排名第三的哈蕾普亦在次圈登場，她面對實力相差甚遠的中國球手鄭賽賽，大勝兩盤6:0、6:4晉級。

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