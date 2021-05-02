加里夫巴利周日在回歸熱刺後首次在英超演出帽子戲法，加上孫興民亦建一功，協助球隊在主場以4:0大炒錫菲聯，升上聯賽榜第五位，保持爭取出線來季歐聯的一絲希望。

熱刺上周日在溫布萊舉行的英格蘭聯賽盃決賽以0:1不敵曼城，今仗回到主場迎戰於4月17日受挫狼隊後已篤定降班的錫菲聯，暫代領隊賴恩美臣在正選陣容上作出了兩個調動，以加里夫巴利和迪利阿里代替哈利雲克斯和盧卡斯莫拉。由皇馬家德里借用回歸的巴利今場更表現突出，於36分鐘接應奧里亞傳送後近射得手，熱刺完半場領先錫菲聯1:0。

換邊後5分鐘，孫興民接應艾達韋列特長傳後單刀殺入禁區射入，但VAR確認他越位在先，入球無效。61分鐘，孫興民交出助攻，巴利單刀射成2:0，個人在英超的入球亦達到50球里程碑。8分鐘後，巴利便再度接應奧里亞傳送後於禁區內射入，自2012年12月對阿士東維拉以來再次在英超「戴帽」，熱刺領前至3:0。

形勢佔優的熱刺在77分鐘再入一球，之前曾食「詐糊」的孫興民接應貝雲積傳球後遠射破網，熱刺最終以4:0大勝一場。全取3分的熱刺現時34戰得56分，升上積分榜第五位，與第四位的車路士有5分距離。

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