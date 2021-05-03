曼徹斯特警方周日發表聲明，證實有兩名警員在曼聯球迷的示威活動中受傷，其中一人面部被割傷，需要緊急治理。另外，有球迷將信號彈擲向Sky Sports的直播室，為Sky Sports擔任球評的利物浦名宿桑拿士批評，此舉有可能會殺死某人。

一段在Twitter上流傳的片段顯示，一團紅色火焰對準Sky 的直播，差點便擊中其中一名球評。桑拿士說︰「老實說，今日有人向這裏投擲信號彈，如果它擊中我們其中一人，我們將會在醫院及留下傷疤。有人向這裏投啤酒瓶，如果擊中你，你可能會被殺死！」

桑拿士指數年前曾有一名兒童在卡迪夫被信號彈擊中而死亡，他不是要批評曼聯球迷，但對此不能輕視。桑拿士又謂，那火焰或會令某人留下終身的印記，「我們坐在這裏說他們示威是對的，但今日一個白痴可能會這裏殺死某人。」

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