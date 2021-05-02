日本球員渡邊雄太上月獲得速龍隊的肯定，給予一紙正式球員合約，這對於亞洲籃球愛好者而言當然是好消息，不過某些心胸狹窄的人士卻可能心有戚戚然。現時NBA有兩位日本球員，八村塁是混血兒還不致刺激到那些人，渡邊卻是「純」東亞球員，也能夠在NBA立足，反觀目前中國沒有NBA球員，似乎是被比下去了。

早前中國就有電視節目談及這個問題，當中一名中國球評滿腔酸溜溜地評論渡邊NBA之路，把其經歷貶為「錢少、事多、離家遠」，遠不如在CBA打球人工高又穩定；他又認為渡邊的實力大約相當甚至稍遜於CBA球星，大有暗示「我們不是打不到NBA，只是不稀罕」之意。

客觀而言他的評論也不是完全錯，徘徊NBA門前的「邊緣人」，球酬收入確不如一些國家的職業聯賽球星，如果無法通過選秀，而是從雙向合約或者發展聯盟之路去嘗試進NBA，金錢上有一定短期犧牲，在球隊的位置也毫無保障。但長遠而言，海外球員經過NBA「鍍金」，回到本國的名氣不可同日而語，可以換成將來或者場外商業的實利，只講一時「錢少」其實很短視。至於「事多離家遠」之說，更是不值一提，追逐夢想的人，那會怕艱辛遙遠？

職業球員畢竟生涯有限，而能力和心態各有不同，選擇走那條路只是一種個人選擇，本來沒有甚麼對與錯。對於願意冒險走崎嶇路去追夢的人，我們應該心存敬佩和欣賞，樂見其成，而非坐在家門，大談「我其實也做得到，不屑而已」，說的人，只顯出自己的狹隘。

喬靖夫

小說家+武道狂+籃球迷

周一見報