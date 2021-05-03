歐洲多間豪門都爭相想喺今夏簽入多蒙特年輕射手艾寧夏蘭特，早排仲有傳拜仁慕尼黑已經準備好一億鎊轉會資金，買呢位挪威前鋒返嚟。但各間球會點樣幻想都好，多蒙特體育總監基爾就同大家澄清，有信心夏蘭特今夏會留隊之餘，仲表示對方已經同意留隊，一眾豪門睇嚟冇咩希望？

夏蘭特今季為多蒙特上陣26場德甲射入25球，喺各項賽事上陣38場，更加攞到37個入球，多支歐洲勁旅好似係皇家馬德里、巴塞隆拿、曼聯同車路士等，都努力追逐呢位蜜蜂兵團新星。較早前，夏蘭特老竇同埋經理人拉奧拿都分別去過西班牙同倫敦，同幾間球會傾過呢位20歲新星嘅未來，不過多蒙特體育總監基爾就講到明，好有信心夏蘭特今個夏天唔會離隊。

佢話：「夏蘭特新季會繼續為多蒙特效力，佢自己都完全同意，我每日都見到佢，我可以講佢絕對對呢間球會有歸屬感。」雖然基爾實牙實齒話夏蘭特唔會離隊，但本周初就有德國傳媒報道話，呢位挪威新星留隊與否，要視乎多蒙特攞唔攞到下季歐聯資格，否則佢留隊嘅機率就會大大減低。

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