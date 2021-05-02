周一英超有兩場賽事上演，其中韋斯咸作客挑戰般尼。力爭來季歐聯資格的「槌仔幫」近期錄得聯賽兩連敗，對球隊而言是一大打擊，惟韋斯咸勝在攻力足。般尼上場作客4:0大破狼隊，腳風亦順，此役兩隊有望合演入球騷，捧「入球大細」[2.5球]的「大」。（球賽編號：星期一13；now621台明日3:15am直播）

上輪槌仔幫於主場不敵車路士，目前在前4大戰中已落後車路士6分（少踢1場），要爭奪來季歐聯席位之餘亦要保住前七歐霸席位，接下來的賽事不容有失。陣中進攻主力連格上場對車路士雖未有斬獲，惟近6輪聯賽合共攻入6球，腳風甚順勢擔起進攻大旗，因傷缺席了一段時間的前鋒米查利安東尼奧，今場亦有望復出，為韋斯咸增添入球本錢。球隊近6輪失了12球，防守明顯不穩。般尼上場大勝狼隊，攻力亦有保證，入球「大」值捧。

同日另一場，西布朗主場迎戰狼隊。現時沒有護級壓力的狼隊，上輪雖然慘吞般尼四蛋，不過此前面對下游的錫菲聯及富咸皆可全取三分。近兩輪失分的西布朗護級機會渺茫，面對力求反彈的狼隊勢難搶分，平手盤捧客隊。（球賽編號：星期一5；now621台明日1:00am直播）

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