曼聯球迷反格拉沙家族的情緒日益高漲，周日更乘着英超雙紅會曼聯主場鬥利物浦的賽事，前往奧脫福球場示威及衝入場內，導致賽事最終要延期。擔任今場比賽球評的曼聯名宿加利尼維利就警告利物浦球迷，要小心紅軍班主芬威集團（FSG），因為FSG在背後同樣也做了很多不光彩的事情。

加利尼維利接受訪問時說：「我們也談談FSG。FSG在過去12個月牽涉入4件事情內，顯示他們在背後動作頻頻。首先他們逼員工放無薪假，這種行為非常『不利物浦』。之後他們加入Project Big Picture ，並且希望改變英格蘭足球生態。現在他們又聯同格拉沙家族搞歐超聯，利物浦的班主可說是動作頻頻。」

「加利佬」更分析，利物浦這樣做是因為面對財政壓力。他說：「我認為在疫情下，利物浦在財政上陷於掙扎，因為全球經濟都受影響，這正是他們有如此多動作的原因。此時此刻，我接受曼聯球迷對格拉沙家族的忿怒，是會比利物浦球迷對FSG的為多。但紅軍球迷需要小心FSG所做的事情，因為他們在幕後真是拚命地行動。」

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