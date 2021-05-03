曼聯球迷反格拉沙家族的情緒日益高漲，周日更乘着英超雙紅會曼聯主場鬥利物浦的賽事，前往奧脫福球場示威及衝入場內，導致賽事最終要延期。格拉沙現時成為紅魔頭號敵人，名宿加利尼維利就倡議格拉沙促賣球會，並認為曼聯比起以往已大不如前，球會要再贏得重要獎項的話，就必須更換班主。

自歐超聯風波發生後，曼迷彷彿等到一個適合理由，去推倒一直令球迷不滿的班主格拉沙家族。球員生涯只效力過曼聯的加利佬認為，球會在格拉沙掌管下停滯不前，沒任何發展或進步迹象，曼聯若要再贏得重要榮譽，就需要為班主另覓人選。

他周日為表示：「格拉沙家族已經倔強、固步自封了很多年，大家試回想他們在2004年入主曼聯，這球會擁有國家最好，亦是歐洲其中一個最好的球場，亦有最好的訓練基地。一支原本闖入歐聯八強，亦是四強和決賽的常客，更是經常贏得聯賽冠軍的球隊。你看看現在的曼聯，奧脫福仍然是它的模樣，但當你看看幕後，其實已經生銹和腐爛了。」

加利佬亦稱格拉沙家族根本沒所需資金，在球場內外帶領球隊向前走，他希望格拉沙可出售曼聯：「現在曼聯訓練場大概已非國家首五位的基地，他們亦十年沒入過歐聯四強，我們更八年沒見過曼聯贏聯賽冠軍了。球會附近的地方沒有發展，而其他球隊都努力擴建球會設施，格拉沙根本達不到經濟要求，球迷都受夠了。我的觀點很簡單，就是他們出售球會。」

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